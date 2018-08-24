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Под Берлином горит лес с советскими боеприпасами

Киев • УНН

 • 18400 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В лесу возле немецкого Берлина произошел лесной пожар. Спасатели эвакуировали 540 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Под Берлином горит лес с советскими боеприпасами

Добавим, что лес горит в 50 км возле Берлина. Осложняют работу пожарных советские снаряды времен Второй мировой войны, оставшиеся в лесах.

"Было слышно взрывы", - сообщил местный политик Гуентер Бааске.

Напомним, 27 июля крупный лесной пожар в Германии грозил населенному пункту Фихтенвальде под Потсдамом, который находиться в нескольких десятках километров от Берлина.

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