Під Берліном горить ліс з радянськими боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У лісі поблизу німецького Берліна сталася лісова пожежа. Рятувальники евакуювали 540 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Додамо, що ліс палає у 50 кілометрів біля Берліна. Ускладнюють роботу пожежників радянські снаряди часів Другої світової війни, які лишилися у лісах.
"Було чутно вибухи", - повідомив місцевий політик Гуентер Бааске.
Нагадаємо, 27 липня велика лісова пожежа в Німеччині загрожувала населеному пункту Фіхтенвальде під Потсдамом, який знаходитися в декількох десятках кілометрів від Берліна.
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