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Под Авдеевкой количество штурмов несколько уменьшилось, не исключен запуск врагом еще одной волны - Штупун

Киев • УНН

 • 149981 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Вражеские подразделения под Авдеевкой перегруппировываются и собирают силы для очередной волны своих действий. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, передает корреспондент УНН.

Под Авдеевкой количество штурмов несколько уменьшилось, не исключен запуск врагом еще одной волны - Штупун

Цитата

«Под Авдеевкой количество штурмов несколько уменьшилось. Но враг продолжает попытки окружить Авдеевку, продолжаются бои вблизи Авдеевского террикона. С закрытых позиций работают танки, небольшие группы пехоты идут вперед - враг пытается помешать нам перехватить инициативу. Враг собирается с силами, перегруппировывается, возможно, в ближайшее время попытается еще одну волну пустить вперед», - сказал Александр Штупун.

Детали

Он сообщил, что за прошедшие сутки на Таврическом направлении врагом нанесено 14 авиаударов, проведено 30 боевых столкновений и совершено 959 обстрелов. Украинские воины сбили еще один штурмовик Су-25.

Продолжается наступательная операция Сил обороны на Мелитопольском направлении. Но в районе Марьинки враг активно пытаться идти вперед, здесь Силы обороны за сутки отбили более 20 атак. На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского. Безуспешными были вражеские наступательные действия в районах Северного и Первомайского, где было отражено 7 атак врага.

Спикер отметил, что украинские артиллеристы продолжают работать в режиме нон-стоп и в течение суток выполнили 1068 огневых задач. Общие потери врага достигли 360 человек, также уничтожено 40 единиц военной техники, в том числе 6 танков, 11 ББМ и другую технику. Кроме того, поврежден вражеский радиолокационный комплекс разведки «Зоопарк-1», что облегчит работу украинских артиллерийских подразделений.

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