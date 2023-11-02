Під Авдіївкою кількість штурмів дещо зменшилася, не виключено запуск ворогом ще однієї хвилі - Штупун
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Ворожі підрозділи під Авдіївкою перегруповуються і збирають сили для чергової хвилі своїх дій. Про це в ефірі телемарафону сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає кореспондент УНН.
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«Під Авдіївкою кількість штурмів дещо зменшилася. Але ворог продовжує спроби оточити Авдіївку, тривають бої поблизу Авдіївського терикону. Із закритих позицій працюють танки, невеликі групи піхоти йдуть вперед - ворог намагається завадити нам перехопити ініціативу. Ворог збирається з силами, перегруповується, можливо, найближчим часом спробує ще одну хвилю пустити вперед», - сказав Олександр Штупун.
Деталі
Він повідомив, що минулої доби на Таврійському напрямку ворогом завдано 14 авіаударів, проведено 30 бойових зіткнень і здійснено 959 обстрілів. Українські воїни збили ще один штурмовик Су-25.
Триває наступальна операція Сил оборони на Мелітопольському напрямку. Але в районі Мар'їнки ворог активно намагатись йти вперед, тут Сили оборони за добу відбили понад 20 атак. На Шахтарському напряму противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського. Безуспішними були ворожі наступальні дії в районах Сєвєрного і Первомайського, де було відбито 7 атак ворога.
Речник відзначив, що українські артилеристи продовжують працювати в режимі нон-стоп та упродовж доби виконали 1068 вогневих завдань. Загальні втрати ворога сягнули 360 осіб, також знищено 40 одиниць військової техніки, зокрема 6 танків, 11 ББМ та іншу техніку. Окрім того, пошкоджено ворожий радіолокаційний комплекс розвідки «Зоопарк-1», що полегшить роботу українських артилерійських підрозділів.
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