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Под арест отправили подозреваемую в ДТП с тремя погибшими

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Апелляционный суд Ровенской области удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу подозреваемой в совершении ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"ДТП произошло 22 февраля 2019 года на автодороге "Киев-Чоп" в селе Грушвица, Ровенского района. Во время досудебного расследования установлено, что 34-летняя женщина за рулем автомобиля Porsche Cayenne выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Sens. В результате ДТП погиб водитель и двое пассажиров автомобиля Daewoo Sens. Еще одну пассажирку этого авто - пятилетнюю девочку госпитализировали в медицинское учреждение, где она находится и сейчас", - говорится в сообщении.

Следователи обратились в Ровенский местный суд с ходатайством о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Однако суд отказал в удовлетворении указанного ходатайства и применил к подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период времени", - говорится в сообщении.

Прокуратура обжаловала это решение. В результате, апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отправил подозреваемого за решетку.

Ранее УНН сообщал, что в 2018 году в результате ДТП погибло более 3 тысяч украинцев.

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