Під арешт відправили підозрювану у ДТП з трьома загиблими
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Апеляційний суд на Рівненщині задовольнив клопотання прокуратури про взяття під варту підозрюваної у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинуло троє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.
"ДТП сталася 22 лютого 2019 року на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Грушвиця, Рівненського району. Під час досудового розслідування встановлено, що 34-річна жінка за кермом автомобіля Porsche Cayenne виїхала на смугу зустрічного руху, де відбулося лобове зіткнення із автомобілем Daewoo Sens. Внаслідок ДТП загинув водій та двоє пасажирів автомобіля Daewoo Sens. Ще одну пасажирку цього авто - п’ятирічну дівчинку госпіталізовано до медичного закладу, де вона перебуває й нині", - йдеться у повідомленні.
Слідчі звернулися до Рівненського місцевого суду з клопотанням про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
"Проте суд відмовив у задоволенні вказаного клопотання та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби", - зазначено у повідомленні.
Прокуратура оскаржила це рішення. У результаті, апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та відправив підозрювану за ґрати.
Раніше УНН повідомляв, що у 2018 році внаслідок ДТП загинуло більше 3 тисяч українців.