Петрашко анонсировал усиление команды Минэкономики

"На данный момент у нас приоритет в том, чтобы не заниматься формированием новой команды, а работать с людьми, которые действительно профессионалы и которые приходили в разное время и была сформирована также очень эффективная команда среднего уровня, с которой мы сейчас работаем. Понятно, что новые фамилии будут и мы проводим также собеседования не только в министерстве, но Министерство экономики также имеет достаточно широкую сферу ответственности по государственным предприятиям", - сказал Петрашко.

Он добавил, что не является сторонником ситуации, когда "каждый новый министр приходит и меняет всю команду".

"Понятно, несколько человек будет усилено, заменені, те кто не разделяют видение или подходы по стратегическим государственным взглядам на развитие секторов или направлений, но основной костяк команды должен оставаться", - добавил он.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины на прошлой неделе принял проект распоряжения о назначении бывшего заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина заместителем министра иностранных дел Украины.