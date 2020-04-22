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Петрашко анонсував підсилення команди Мінекономіки

Петрашко анонсував підсилення команди Мінекономіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Команда Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України не буде кардинально змінена за виключенням деяких призначень. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, передає УНН.

“На даний момент у нас пріоритет в тому, щоб не займатись формуванням нової команди, а працювати з людьми, які дійсно є професіонали і які приходили в різні часи і була сформована також дуже ефективна команда середнього рівня, з якою ми зараз працюємо. Зрозуміло, що нові прізвища будуть і ми проводимо також співбесіди не тільки в міністерстві, але міністерство економіки також має досить широку сферу відповідальності по державних підприємствах”, — сказав Петрашко.

Він додав, що не є прихильником ситуації, коли “кожний новий міністр приходить і міняє всю команду”.

“Зрозуміло, декілька людей буде підсилено, змінено, ті хто не поділять бачення чи підходи щодо стратегічних державницьких поглядів на розвиток секторів чи напрямків, але основний костяк команди має залишатись”, — додав він.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України минулого тижня прийняв проект розпорядження про призначення колишнього заступника генерального прокурора України Євгена Єніна заступником міністра закордонних справ України

Українські Національні Новини

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