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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 114629 просмотра

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2 марта, 18:35 • 168020 просмотра

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2 марта, 17:53 • 133868 просмотра

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2 марта, 17:42 • 127567 просмотра

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Актуальное
Петраков вызвал двух дополнительных вратарей в состав сборной Украины

Петраков вызвал двух дополнительных вратарей в состав сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 19984 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков совершил дополнительный вызов двух футболистов в лагерь сборной Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Детали

В связи с повреждениями голкиперов Георгия Бущана и Анатолия Трубина, ранее вызванных на сентябрьский сбор национальной команды Украины, и.о. главного тренера “сине-желтых” Александр Петраков довикликав двух вратарей — Андрея Пятова из донецкого “Шахтера” и Дмитрия Резника с полтавской “Ворсклы”.

37-летний Пятов защищал цвета национальной команды в 97-ми матчах, в 19 из которых выводил сборную на игру, как капитан. 22-летний Резник неоднократно принимал участие в собрании главной команды, однако пока не выходил в ее составе на поле.

Дополнение

Сбор национальной команды Украины начнется 29 августа в Киеве.

Украинские Национальные Новости

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