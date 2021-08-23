Петраков викликав двох додаткових воротарів до складу збірної України

Деталі

У зв’язку з ушкодженнями голкіперів Георгія Бущана та Анатолія Трубіна, раніше викликаних на вересневий збір національної команди України, в.о. головного тренера "синьо-жовтих" Олександр Петраков довикликав двох воротарів — Андрія Пятова з донецького "Шахтаря" та Дмитра Різника з полтавської "Ворскли".

37-річний Пятов захищав кольори національної команди у 97-ми матчах, у 19-ти з яких виводив збірну на гру, як капітан. 22-річний Різник неодноразово брав участь у зборах головної команди, однак поки що не виходив у її складі на поле.

Доповнення

Збір національної команди України розпочнеться 29 серпня в Києві.