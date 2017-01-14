Петицию о помиловании Э.Сноудена подписали более 1 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Петицию о помиловании обличителя американских спецслужб Сноудена подписали уже более 1100000 человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу, 13 января, на сайте кампании в поддержку бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ - помиловать Сноудена, которую проводят правозащитные организации "Международная амнистия," Хьюман Райтс Уотч "и Американский союз гражданских свобод, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Среди известных людей, которые поставили подписи под петицией, есть финансист и инвестор Джордж Сорос, основатель компании Apple Стив Возняк, гендиректор Twitter Джек Дорси и другие.
По словам С.Возняка, Э.Сноудена можно назвать героем, который восстал против тайного шпионажа и нарушений конституции.
Одновременно на сайте кампании опубликовано письмо президенту США Бараку Обаме за подписью руководителей АИ, ХРУ и АСГС Салилу Шетти, Кеннета Рота и Энтони Ромеро. Авторы призывают Б.Обаму использовать президентские полномочия, чтобы в последние дни его пребывания в Белом доме помиловать Э.Сноудена.
"Мы уверены, что Э.Сноудена будут помнить как героя, который боролся за права человека, и одного из важнейших обличителей в истории. Президентское помилование для Э.Сноудена станет мужественным утверждением права граждан привлекать правительство к ответственности, когда происходит злоупотребление властью ", - говорится в послании.
Между тем администрация США не проявляет намерений пойти навстречу просителям о помиловании Э.Сноудена, который находится в России.
"Э.Сноуден - это человек, который сбежал в руки врага и искал убежище в стране, которая совсем недавно стремилась подорвать нашу демократию", - заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.