Петицию о помиловании Э.Сноудена подписали более 1 млн человек

КИЕВ. 14 января. УНН. Петицию о помиловании обличителя американских спецслужб Сноудена подписали уже более 1100000 человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу, 13 января, на сайте кампании в поддержку бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ - помиловать Сноудена, которую проводят правозащитные организации "Международная амнистия," Хьюман Райтс Уотч "и Американский союз гражданских свобод, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .