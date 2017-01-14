Петицію про помилування Е.Сноудена підписали понад 1 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Петицію про помилування викривача американських спецслужб Едварда Сноудена підписали вже понад 1,1 млн осіб. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному в п’ятницю, 13 січня, на сайті кампанії на підтримку колишнього співробітника ЦРУ і АНБ — помилувати Сноудена, яку проводять правозахисні організації “Міжнародна амністія, “Хьюман Райтс Уотч” і Американський союз громадянських свобод, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Серед відомих осіб, які поставили підписи під петицією, є фінансист та інвестор Джордж Сорос, співзасновник компанії Apple Стів Возняк, гендиректор Twitter Джек Дорсі та інші.
За словами С.Возняка, Е.Сноудена можна назвати героєм, який повстав проти таємного шпигунства і порушень конституції.
Одночасно на сайті кампанії опубліковано лист президенту США Бараку Обамі за підписом керівників АІ, ХРУ і АСГС Саліла Шетті, Кеннета Рота і Ентоні Ромеро. Автори закликають Б.Обаму використовувати президентські повноваження, щоб в останні дні його перебування в Білому домі помилувати Е.Сноудена.
“Ми впевнені, що Е.Сноудена будуть пам’ятати як героя, який боровся за права людини, і одного з найважливіших викривачів в історії. Президентське помилування для Е.Сноудена стане мужнім затвердженням права громадян залучати уряд до відповідальності, коли відбувається зловживання владою”, — йдеться в посланні.
Між тим адміністрація США не виявляє намірів піти назустріч прохачам про помилування Е.Сноудена, що знаходиться в Росії.
“Е.Сноуден — це людина, яка втекла в руки ворога і шукала притулок у країні, яка зовсім недавно прагнула підірвати нашу демократію”, — заявив прес-секретар Білого дому Джош Ернест.