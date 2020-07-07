Петиция шахтеров к Президенту об отставке Геруса набрала более 23 тысяч подписей

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 39836 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 59416 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 110795 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 119685 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122638 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 160805 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119255 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 149026 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104763 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102979 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 99944 просмотра
"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:28 • 37394 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 86977 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 102672 просмотра
Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

5 марта, 03:14 • 57803 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 120804 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 160789 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 149008 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 399154 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 349282 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 22077 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 23894 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 99519 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 110675 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 138513 просмотра
Актуальное
Петиция шахтеров к Президенту об отставке Геруса набрала более 23 тысяч подписей

Петиция шахтеров к Президенту об отставке Геруса набрала более 23 тысяч подписей

Киев  •  УНН

 • 11553 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. В мае шахтерские коллективы разместили на сайте Президента петицию с требованием отправить в отставку главу энергетического комитета ВР, народного депутата фракции "Слуга народа" Андрея Геруса. На сегодня петиция набрала 23 425 голосов из необходимых 25 000, сообщает УНН.

"Шахтеры Украины обращаются к Вам за помощью. Мы верой и правдой долгие годы работали для нашей страны, добывали уголь, жертвовали жизнью, чтобы в нашем государстве было светло и тепло. Шахтерский труд очень тяжелый, но мы всегда готовы добывать уголь для Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шахтеры приехали в Киев требовать отставки Геруса

Но сейчас нам нужна Ваша помощь. В области катастрофа. Шахтерский труд и вся наша энергетическая отрасль уже не просто в опасности, она погибает! Наши предприятия в простое, и непонятно, когда выйдем из него. Наш уголь добывается нашим потом и кровью, но сейчас он никому не нужен. Угля столько, что остается его только "есть". Тысячи людей без работы и практически - без средств к существованию", - отмечают шахтеры в петиции.

В своих бедах они обвиняют главу энергетического комитета ВР Андрея Геруса, который, несмотря на профицит угля, пролоббировал импорт электроэнергии в Украину из РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Импорт электроэнергии из РФ поддержали "слуги народа": кто они

"Целых полгода все закрывали глаза на то, что творит Герус, пока все не рухнуло практически окончательно. Когда закроются наши украинские шахты, тогда мы узнаем истинную цену российской электроэнергии, кровавой электроэнергии. Денег не будет у шахтеров - в шахтерских городах жизнь остановится. В магазинах никто покупать ничего не будет, города просто умрут", - отмечают шахтеры.

Петицию подписали шахтеры ГП "Селидовуголь", ОП "Шахта "Котляревская", ОП "Шахта "1-3 Новогродовская", ОП "Шахта Украина", ОП "Шахта Кураховская".

Напомним, Минэнерго и Кабмин пообещали решить проблемы шахтеров. В частности, решено предоставить приоритет потреблению украинского угля вместо газа на тепловых электростанциях, что, по мнению правительства, позволит вывести шахтеров из простоя. Также инициировано приостановление импорта электроэнергии из РФ - соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР. Однако в комитете Геруса нашлась группа людей, наоборот поддерживающих импорт российской электроэнергии и соответствующий законопроект "слуги народа" Андрея Жупанина, представленного им как альтернатива к правительственному.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы