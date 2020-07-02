Імпорт електроенергії з РФ підтримали "слуги народу": хто вони

Йдеться про урядовий проект закону №3657 і альтернативний №3657-1.

Обидва законопроекти будуть винесені в зал для голосування, оскільки отримали по 11 голосів підтримки.

В УНН з'ясували, хто з членів енергетичного комітету підтримав інтереси РФ у Верховній Раді.

Андрій Герус - народний депутат від фракції "Слуга народу", глава енергетичного комітету ВР. Він спочатку пролобіював імпорт електроенергії з РФ восени минулого року. Схвалені парламентом нормативні зміни у пресі охрестили "правками Геруса". Причому прийняті вони були не тільки на користь РФ, але і, швидше за все, бізнесмена Ігоря Коломойського. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня - російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов'язана з ним.

Андрій Жупанин - народний депутат від фракції "Слуга народу", виходець із Закарпаття. Підтримував "правки Геруса" восени минулого року, зараз же виступив ініціатором альтернативного Кабміну законопроекту, в якому пропонує відновити призупинений на карантині імпорт електроенергії з РФ. Відомий також своїм листуванням з Герусом, де вони обговорювали як "пі#дячити зелених". ("Зелені" - виробники "зеленої" електроенергії).

Сергій Нагорняк - народний депутат від фракції "Слуга народу". Раніше висловлював стурбованість за скорочення виробництва електроенергії на атомних електростанціях України. Однак варто зазначити, що імпорт з РФ ще більше скоротить генерацію електроенергії на АЕС або ГЕС, оскільки в Україні і так надлишок електроенергії, а в імпорті немає потреби.

Олег Семінський - народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету. Раніше був директором "Нафтогазвидобування" - акціонерами якої був Нестор Шуфрич і Микола Рудьковський. У 2005 році у компанії почалися великі проблеми і переділ, а у 2012 році Семінського викрали. Він був у полоні три роки, до 2015 року. За цей час компанію сильно "штурмували" бізнесові та політичні групи, там встигли відзначитися Віктор Пінчук, Віктор Медведчук, Петро Порошенко, Рінат Ахметов. Тому, ймовірно, історія з підтримкою імпорту російської електроенергії має особистий характер для Семінського, щоб помститися кривдникам.

Анатолій Костюх - народний депутат від фракції "Слуга народу" і так само як Жупанин - виходець із Закарпаття. Відомий тим, що є співавтором законопроекту, який передбачає арешт частини зарплати і конфіскацію майна за борги по комуналці, а також заборону на виїзд боржників за кордон.

Серед інших "слуг народу", які підтримали імпорт електроенергії з РФ в Україну: Дмитро Припутень, Ганна Скороход, Євген Пивоваров. Також інтереси РФ підтримали представники фракції "Голос" Інна Совсун, "За майбутнє" Юрій Шаповалов.