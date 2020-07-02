Імпорт електроенергії з РФ підтримали "слуги народу": хто вони

ukru
Ексклюзив
08:24 • 57160 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 104238 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 107502 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 167307 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 139045 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147226 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148445 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129315 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183276 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126305 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 33203 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 126318 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 112533 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 112775 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 100341 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 57160 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 104238 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 107502 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 100341 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 133545 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 105573 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 106122 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123747 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140216 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 138184 перегляди
Актуальне
Імпорт електроенергії з РФ підтримали "слуги народу": хто вони

Імпорт електроенергії з РФ підтримали "слуги народу": хто вони

Київ • УНН

 • 15505 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Профільний комітет ВР розглянув вчора два законопроекти про зміни в енергетичній сфері. Один з них урядовий, інший - вихідця із Закарпаття, нардепа від "Слуги народу" Андрія Жупанина. Принципова їхня відмінність у тому, що урядовий проект перекриває імпорт електроенергії з РФ, інший - його лобіює, повідомляє УНН.

Йдеться про урядовий проект закону №3657 і альтернативний №3657-1

Обидва законопроекти будуть винесені в зал для голосування, оскільки отримали по 11 голосів підтримки.

В УНН з'ясували, хто з членів енергетичного комітету підтримав інтереси РФ у Верховній Раді.

Андрій Герус - народний депутат від фракції "Слуга народу", глава енергетичного комітету ВР. Він спочатку пролобіював імпорт електроенергії з РФ восени минулого року. Схвалені парламентом нормативні зміни у пресі охрестили "правками Геруса". Причому прийняті вони були не тільки на користь РФ, але і, швидше за все, бізнесмена Ігоря Коломойського. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня - російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов'язана з ним.

Андрій Жупанин - народний депутат від фракції "Слуга народу", виходець із Закарпаття. Підтримував "правки Геруса" восени минулого року, зараз же виступив ініціатором альтернативного Кабміну законопроекту, в якому пропонує відновити призупинений на карантині імпорт електроенергії з РФ. Відомий також своїм листуванням з Герусом, де вони обговорювали як "пі#дячити зелених". ("Зелені" - виробники "зеленої" електроенергії).

Сергій Нагорняк - народний депутат від фракції "Слуга народу". Раніше висловлював стурбованість за скорочення виробництва електроенергії на атомних електростанціях України. Однак варто зазначити, що імпорт з РФ ще більше скоротить генерацію електроенергії на АЕС або ГЕС, оскільки в Україні і так надлишок електроенергії, а в імпорті немає потреби.

Олег Семінський - народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету. Раніше був директором "Нафтогазвидобування" - акціонерами якої був Нестор Шуфрич і Микола Рудьковський. У 2005 році у компанії почалися великі проблеми і переділ, а у 2012 році Семінського викрали. Він був у полоні три роки, до 2015 року. За цей час компанію сильно "штурмували" бізнесові та політичні групи, там встигли відзначитися Віктор Пінчук, Віктор Медведчук, Петро Порошенко, Рінат Ахметов. Тому, ймовірно, історія з підтримкою імпорту російської електроенергії має особистий характер для Семінського, щоб помститися кривдникам.

Анатолій Костюх - народний депутат від фракції "Слуга народу" і так само як Жупанин - виходець із Закарпаття. Відомий тим, що є співавтором законопроекту, який передбачає арешт частини зарплати і конфіскацію майна за борги по комуналці, а також заборону на виїзд боржників за кордон.

Серед інших "слуг народу", які підтримали імпорт електроенергії з РФ в Україну: Дмитро Припутень, Ганна Скороход, Євген Пивоваров. Також інтереси РФ підтримали представники фракції "Голос" Інна Совсун, "За майбутнє" Юрій Шаповалов.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32