Импорт электроэнергии из РФ поддержали "слуги народа": кто они

Речь идет о правительственном проекте закона №3657 и альтернативном №3657-1.

Оба законопроекта будут вынесены в зал для голосования, поскольку получили по 11 голосов поддержки.

В УНН выяснили, кто из членов энергетического комитета поддержал интересы РФ в Верховной Раде.

Андрей Герус - народный депутат от фракции "Слуга народа", глава энергетического комитета ВР. Он сначала пролоббировал импорт электроэнергии из РФ осенью прошлого года. Одобренные парламентом нормативные изменения в прессе окрестили "правками Геруса". Причем принятые они были не только в пользу РФ, но и, скорее всего, бизнесмена Игоря Коломойского. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября - российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с ним.

Андрей Жупанин - народный депутат от фракции "Слуга народа", выходец из Закарпатья. Поддерживал "правки Геруса" осенью прошлого года, сейчас же выступил инициатором альтернативного Кабмину законопроекта, в котором предлагает восстановить приостановленный на карантине импорт электроэнергии из РФ. Известен также своей перепиской с Герусом, где они обсуждали как "пи#дячить зеленых". ("Зеленые" - производители "зеленой" электроэнергии).

Сергей Нагорняк - народный депутат от фракции "Слуга народа". Ранее выражал обеспокоенность по сокращению производства электроэнергии на атомных электростанциях Украины. Однако стоит отметить, что импорт из РФ еще больше сократит генерацию электроэнергии на АЭС или ГЭС, поскольку в Украине и так избыток электроэнергии, а в импорте нет необходимости.

Олег Семинский - народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета. Ранее был директором "Нефтегаздобычи" - акционерами которой был Нестор Шуфрич и Николай Рудьковский. В 2005 году в компании начались большие проблемы и передел, а в 2012 году Семинского похитили. Он был в плену три года, до 2015 года. За это время компанию сильно "штормили" бизнес и политические группы, там успели отличиться Виктор Пинчук, Виктор Медведчук, Петр Порошенко, Ринат Ахметов. Поэтому, вероятно, история с поддержкой импорта российской электроэнергии носит личный характер для Семинского, чтобы отомстить обидчикам.

Анатолий Костюх - народный депутат от фракции "Слуга народа" и так же как и Жупанин - выходец из Закарпатья. Известен тем, что является соавтором законопроекта, который предусматривает арест части зарплаты и конфискацию имущества за долги по коммуналке, а также запрет на выезд должников за границу.

Среди других "слуг народа", которые поддержали импорт электроэнергии из РФ в Украину: Дмитрий Припутень, Анна Скороход, Евгений Пивоваров. Также интересы РФ поддержали представители фракции "Голос" Инна Совсун, "За будущее" Юрий Шаповалов.