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Петиція шахтарів до Президента про відставку Геруса набрала понад 23 тисячі підписів

Петиція шахтарів до Президента про відставку Геруса набрала понад 23 тисячі підписів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. У травні шахтарські колективи розмістили на сайті Президента петицію з вимогою відправити у відставку главу енергетичного комітету ВР, народного депутата фракції "Слуга народу" Андрія Геруса. На сьогодні петиція набрала 23 425 голосів з необхідних 25 тисяч, повідомляє УНН.

"Шахтарі України звертаються до Вас за допомогою. Ми вірою і правдою довгі роки працювали для нашої країни, добували вугілля, жертвували життям, щоб в нашій державі було світло і тепло. Шахтарський труд дуже важкий, але ми завжди готові добувати вугілля для України.

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Але зараз нам потрібна Ваша допомога. У галузі катастрофа. Шахтарська праця і вся наша енергетична галузь вже не просто у небезпеці, вона гине! Наші підприємства у простої, і незрозуміло, коли вийдемо з нього. Наше вугілля добувається нашим потом і кров'ю, але зараз воно нікому не потрібне. Вугілля стільки, що залишається його тільки "їсти". Тисячі людей без роботи і практично - без засобів до існування", - відзначають шахтарі у петиції.

У своїх бідах вони звинувачують главу енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який, незважаючи на профіцит вугілля, пролобіював імпорт електроенергії в Україну з РФ.

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"Цілих півроку всі заплющували очі на те, що творить Герус, поки все не зруйнувалося практично остаточно. Коли закриються наші українські шахти, тоді ми дізнаємося справжню ціну російської електроенергії, кривавої електроенергії. Грошей не буде у шахтарів - у шахтарських містах життя зупиниться. У магазинах ніхто купувати нічого не буде, міста просто помруть", - відзначають шахтарі.

Петицію підписали шахтарі ДП "Селидіввугілля", ВП "Шахта "Котляревська", ВП "Шахта" 1-3 Новогродівська", ВП "Шахта Україна", ВП "Шахта Курахівська".

Нагадаємо, Міненерго і Кабмін пообіцяли вирішити проблеми шахтарів. Зокрема, вирішено надати пріоритет споживання українського вугілля замість газу на теплових електростанціях, що, на переконання уряду, дозволить вивести шахтарів з простою. Також ініційовано призупинення імпорту електроенергії з РФ - відповідний законопроект зареєстрований у ВР. Проте у комітеті Геруса знайшлася група людей, яка навпаки підтримує імпорт російської електроенергії і відповідний законопроект "слуги народу" Андрія Жупаніна, поданого ним як альтернатива до урядового

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