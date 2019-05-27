Петиция в поддержку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Петиция №22/053988-эп с требованием отменить петицию №22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского" набрала более 25 тыс. подписей - необходимое количество для рассмотрения, передает УНН со ссылкой на сайт Президента.
"Предлагаю отменить петицию №22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем избранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", - говорится в тексте петиции, опубликованной 23 мая.
Напомним, на прошлой неделе петиция "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского" всего за сутки набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.