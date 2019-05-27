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Петиція на підтримку Зеленського набрала необхідну кількість голосів

Петиція на підтримку Зеленського набрала необхідну кількість голосів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Петиція №22/053988-еп з вимогою скасувати петицію №22/053360-еп "За відставку Президента України Володимира Зеленського" набрала понад 25 тис. підписів – необхідну кількість для розгляду, передає УНН з посиланням на сайт Президента.

"Пропоную скасувати петицію №22/053360-еп "За відставку Президента України Володимира Зеленського" яка організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується. Шановний Володимир Олександрович! Народ України з Вами! Ми підтримуємо обраний Вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміло працюйте, робіть більш радикальні кроки, нас очікує дуже запекла боротьба", - йдеться в тексті петиції, оприлюдненої 23 травня.

Нагадаємо, минулого тижня петиція "За відставку Президента України Володимира Зеленського" лише за добу набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

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