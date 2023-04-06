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Петер Сийярто: давление на венгерских законодателей не поможет Швеции вступить в НАТО

Петер Сийярто: давление на венгерских законодателей не поможет Швеции вступить в НАТО

Киев • УНН

 • 933683 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил Швецию, что «оказание давления» на венгерских законодателей не поможет процессу вступления Стокгольма в НАТО, говорится в заявлении правительства, опубликованном в четверг, передает УНН.

Детали

Сийярто сделал комментарий, выступая в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран НАТО на этой неделе, говорится в заявлении.

Он добавил, что график голосования Венгрии по этому вопросу зависит от парламентской группы Фидес – правящей партии страны.

Министр также заявил, что у правительства Венгрии «нет условий» относительно вступления Швеции в военный союз, добавив, что это решение должны принять законодатели страны.

В отдельном заявлении в среду кабинет министров Венгрии процитировал слова президента страны Каталин Новак: «Мы должны отложить эти вопросы в сторону и сказать, что в этой очень сложной ситуации мы имеем больше причин принять в НАТО Швецию, чем отказаться от этого». Новак сделала это заявление в интервью турецкой телекомпании TRT World.

Дополнение

Попытка Швеции вступить в НАТО была остановлена членами альянса Турцией и Венгрией. Финляндия официально стала 31-м членом Организации Североатлантического договора (НАТО) во вторник.

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