Петер Сіярто: тиск на угорських законодавців не допоможе Швеції вступити до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто попередив Швецію, що «чинення тиску» на угорських законодавців не допоможе процесу вступу Стокгольма до НАТО, йдеться у заяві уряду, опублікованій у четвер, передає УНН.
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Сійярто зробив коментар, виступаючи у Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО цього тижня, йдеться у заяві.
Він додав, що графік голосування Угорщини з цього питання залежить від парламентської групи Фідес – правлячої партії країни.
Міністр також заявив, що уряд Угорщини «немає умов» щодо вступу Швеції до військового союзу, додавши, що це рішення мають прийняти законодавці країни.
У окремій заяві в середу кабінет міністрів Угорщини процитував слова президента країни Каталін Новак: «Ми маємо відкласти ці питання убік і сказати, що в цій дуже складній ситуації ми маємо більше причин прийняти в НАТО Швецію, ніж відмовитися від цього». Новак зробила цю заяву в інтерв'ю турецькій телекомпанії TRT World.
Доповнення
Спробу Швеції вступити до НАТО було зупинено членами альянсу Туреччиною та Угорщиною. Фінляндія офіційно стала 31-м членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у вівторок.