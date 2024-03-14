PETA требует запретить знаменитые соревнования на собачьих упряжках Iditarod из-за гибели собак во время гонки

Организация по защите прав животных PETA возобновила призывы запретить знаменитые гонки через всю Аляску на собачьих упряжках Iditarod из-за смерти двух собак. Об этом УНН пишет со ссылкой на Associated Press.

Детали

Гонки Iditarod - старейшая и самая длинная гонка на собачьих упряжках в мире. Количество собак в упряжке достигает 16. Во время соревнований участники преодолевают расстояние в 1609 км между городами Анкоридж и Ном в условиях минусовых температур. Для преодоления трассы отводится несколько дней.

Суровые условия гонки давно вызывали протесты со стороны организаций за права животных, но последние пять лет обходилась без инцидентов. Однако в этом году, во время мартовских гонок, две собаки погибли во время дневных гонок, еще пять погибло во время тренировок. Причины смерти собак еще устанавливаются, выводы должны быть сделаны после получения результатов вскрытий.

Однако эти досадные инциденты вызвали новые споры вокруг мероприятия и побудили к призывам о его отмене со стороны организаций по защите прав животных.

Старший вице-президент PETA Колин О'Брайен раскритиковала мероприятие, подчеркнув, что оно наносит серьезный вред собакам, которые принимают в нем участие.

Количество смертей среди собак, которые вынуждены бежать, пока их тела не сломаются, продолжает расти - сказала О'Брайен.

Она осудила гонку, назвав ее "отвратительной" за то, что она ставит человеческую славу выше благополучия собак, и призвала прекратить соревнования.

Генеральный директор Iditarod Роб Урбах отрицает заявление PETA, отметив, что организаторы Iditarod продвигают ответственное отношение к здоровью, питанию, тренировке и разведению собак.

Участники гонки и коренные жители Аляски говорят, что соревнования должны помочь сохранить породные качества собак, которые в последние времена почти не используются, поскольку им на смену пришли снегоходы. Коренные жители Аляски долгое время зависели от ездовых собак для перевозки своих припасов, поскольку они сезонно мигрировали туда, где были ресурсы, для рыбалки или охоты.