Впервые после криминализации контрабанды в Украине сообщили о подозрении за такое злодеяние - в контрабанде товаров почти на 13 млн грн, сообщили в четверг в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

«Криминализация контрабанды - впервые в Украине лицу сообщено о подозрении в контрабанде товаров почти на 13 млн грн», - сообщили в Офисе Генпрокурора в Telegram.

По данным следствия, житель Черновицкого района, направляясь из Румынии в Украину через пункт пропуска «Порубное-Сирет» Черновицкой таможни, для прохождения таможенного контроля выбрал полосу движения «зеленый коридор». Этим он засвидетельствовал, что не перемещает товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Однако при проведении углубленного осмотра транспортного средства таможенники обнаружили и изъяли из специально оборудованного в грузовом отсеке хранилища 55 коробок с фильтр-палочками для изготовления сигарет.

«Стоимость изъятого сырья достигает почти 13 млн грн», - указали в прокуратуре.

Мужчине сообщено о подозрении в контрабанде импортируемого сырья для изготовления табачных изделий (ч. 1 ст. 201-3 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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