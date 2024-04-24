У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
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Первичная идея относительно завладения государственной землей возникла у Сольского - прокурор
Прокурор на заседании ВАКС заявил, что министр аграрной политики Николай Сольский имел первичную идею завладеть государственными землями стоимостью 481 млн грн и руководил действиями своих сообщников.
Разгуливал по Крещатику с ножом в руке: в центре столицы задержали мужчину
Патрульная полиция задержала мужчину на Крещатике в Киеве после того, как увидела у него нож, который он выбросил, заметив полицейских, и выяснилось, что он может быть причастен к ограблению.
Ночью россияне ударили по Херсонщине: ранен 57-летний мужчина
57-летний мужчина получил ранения во время обстрела российскими войсками села Станислав Херсонской области в ночь на 24 апреля, в результате которого были повреждены десятки жилых домов.
Парламент поддержал продление срока оформления права собственности на земельные паи
Верховная Рада приняла за основу законопроект о продлении срока регистрации невостребованных земельных паев с 2025 до 2028 года в связи с продолжающейся войной и оккупацией в Украине.
Интенсивность обстрелов Сумщины увеличилась в три раза: больше всего страдает Белополье
российские войска усилили обстрелы приграничных районов Сумской области в Украине, осуществив 60 обстрелов и более 300 взрывов за один день, в результате чего 4 гражданских лица получили ранения.
Таможенники обнаружили почти полтысячи нарушений при ввозе гуманитарки в 2023 году
В 2023 году таможенники обнаружили 464 нарушения, связанные с ввозом гуманитарной помощи в Украину, что в 4,6 раза больше, чем в 2022 году.
За сутки россияне нанесли почти 2 тысячи ударов по Донецкой области: ранены по меньшей мере семь человек
23 апреля российские войска атаковали 8 населенных пунктов Донецкой области, применив бомбы, РСЗО "Ураган" и "Смерч" и артиллерию, повредив 27 гражданских объектов, в том числе 21 жилой дом, и ранив нескольких мирных жителей.
На имущество и счета экс-главы Верховного Суда Князева наложили арест - Минюст
Государственная исполнительная служба наложила арест на все имущество и счета бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева с целью взыскания почти 1 миллиона гривен незаконных платежей, которые он получил в подарок в виде аренды квартиры по значительно заниженной цене.
В Украине официально появилась еще одна новая профессия - Минветеранов
Министерство по делам ветеранов Украины ввело новую профессию "Специалист по поддержке ветеранов войны и демобилизованных лиц" для оказания профессиональной помощи и поддержки ветеранам и их семьям в переходе от военной к гражданской жизни.
Часов Яр покидают очень мало людей: в ОВА говорят, в городе до сих пор остается более 600 жителей
684 человека остаются в Часовом Яру и 1260 в Красногоровке, несмотря на чрезвычайно сложную гуманитарную ситуацию в прифронтовых городах Донецкой области.