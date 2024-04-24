Первичная идея относительно завладения государственной землей возникла у Сольского - прокурор

Первичная идея относительно завладения государственной землей возникла именно у действующего министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского. Он руководил действиями соучастников. Об этом заявила прокурор во время заседания ВАКС, передает УНН.

Детали

"Считаем, что эти соучастники, которые фактически совершали уголовное преступление, детальные роли каждого из них указаны в ходатайстве, что их действиями руководили, как я уже отметила, три соорганизатора и фактически первичная идея относительно совершения уголовного преступления возникли именно у Сольского и поэтому фактически он руководил действиями соучастников, начиная с самого начала совершения уголовного преступления до его окончания в феврале 2021 года", - сказала прокурор.

УНН транслирует заседание суда у себя на странице в Facebook.

Напомним

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому, которого подозревают в завладении государственной землей.

23 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра разоблачили на завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен.