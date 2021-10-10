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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 105888 просмотра

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Перу всколыхнуло землетрясение

Перу всколыхнуло землетрясение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло сегодня ночью в Перу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Геологическую службу США.

Детали

Землетрясение произошло в 02:20 по киевскому времени в 127 км к юго-западу от Сальвасиона, Перу.

Эпицентр, глубина которого составила 13,45 км, сначала определялся на уровне 11,7378 градусов южной широты и 71,7073 градуса западной долготы.

Напомним

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 81 км на западный западу от Кокопо, Папуа Новая Гвинея, 9 октября.

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