Перу всколыхнуло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло сегодня ночью в Перу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Геологическую службу США.
Детали
Землетрясение произошло в 02:20 по киевскому времени в 127 км к юго-западу от Сальвасиона, Перу.
Эпицентр, глубина которого составила 13,45 км, сначала определялся на уровне 11,7378 градусов южной широты и 71,7073 градуса западной долготы.
Напомним
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 81 км на западный западу от Кокопо, Папуа Новая Гвинея, 9 октября.