У Папуа Новій Гвінеї стався землетрус

Деталі

Землетрус стався ввечері, о 22:01:51 за київським часом.

Епіцентр епіцентру, глибина якого становить 62,74 км, спочатку визначався на позначці 4,6041 градуса південної широти та 152,9566 градуса східної довготи.

Нагадаємо

У Японії до 32 зросла кількість постраждалих внаслідок землетрусу магнітудою 5,9 бала, що сколихнув передмістя Токіо 7 жовтня.