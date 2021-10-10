У Папуа Новій Гвінеї стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Землетрус магнітудою 5,4 стався в 81 км на західний захід від Кокопо, Папу Нова Гвінея, 9 жовтня. Про це повідомляє Геологічна служба США, пише УНН.
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Землетрус стався ввечері, о 22:01:51 за київським часом.
Епіцентр епіцентру, глибина якого становить 62,74 км, спочатку визначався на позначці 4,6041 градуса південної широти та 152,9566 градуса східної довготи.
Нагадаємо
У Японії до 32 зросла кількість постраждалих внаслідок землетрусу магнітудою 5,9 бала, що сколихнув передмістя Токіо 7 жовтня.