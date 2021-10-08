Землетрус в Японії: постраждали понад 30 людей

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Двоє з них отримали серйозні поранення в префектурі Сайтама, а один - у префектурі Тіба. Багатьом людям було важко їхати на роботу чи до школи через низку зупинок поїздів, певну кількість людей, які не могли повернутися додому, та велику затримку навіть після відновлення роботи після світанку.

Нова система транспортування "Ніппорі-Тонері" (Токіо), що зійшла з рейок, може зайняти кілька днів.

Нагадаємо

Метеорологічне агентство Японії заявило, що землетрус стався в префектурі Тіба, на схід від Токіо, на глибині 80 кілометрів.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацун повідомив, що на об'єктах атомної енергетики в цьому районі не виялено ніяких пошкоджень.