Потужний землетрус магнітудою 6,1 сколихнув Японію
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Сильний землетрус магнітудою 6,1 сколихнув район Токіо в четвер увечері. Офіційні особи заявили, що повідомлень про травмованих людей чи небезпеки цунамі не надходило. Про це пише УНН з посиланням на АР.
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Метеорологічне агентство Японії заявило, що землетрус стався в префектурі Тіба, на схід від Токіо, на глибині 80 кілометрів.
Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацун повідомив, що на об'єктах атомної енергетики в цьому районі не виялено ніяких пошкоджень.
Tokyo Electric Power Company Holdings повідомила, що близько 250 будинків в центрі Токіо відключені від електроенергії.
За повідомленням громадського телебачення NHK, були тимчасово зупинені суперекспреси "Сінкансен" на маршруті до Токіо. Окрім того, багато ліфтів в будинках автоматично зупинилися, в тому числі в будівлі столичного уряду Токіо.
Новий прем'єр-міністр країни Фуміо Кішіда опублікував у Твіттер повідомлення, в якому закликав людей "перевіряти останню інформацію і вживати заходів для захисту свого життя".