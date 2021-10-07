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Потужний землетрус магнітудою 6,1 сколихнув Японію

Потужний землетрус магнітудою 6,1 сколихнув Японію

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Сильний землетрус магнітудою 6,1 сколихнув район Токіо в четвер увечері. Офіційні особи заявили, що повідомлень про травмованих людей чи небезпеки цунамі не надходило. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Метеорологічне агентство Японії заявило, що землетрус стався в префектурі Тіба, на схід від Токіо, на глибині 80 кілометрів.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацун повідомив, що на об'єктах атомної енергетики в цьому районі не виялено ніяких пошкоджень.

Tokyo Electric Power Company Holdings повідомила, що близько 250 будинків в центрі Токіо відключені від електроенергії.

За повідомленням громадського телебачення NHK, були тимчасово зупинені суперекспреси "Сінкансен" на маршруті до Токіо. Окрім того, багато ліфтів в будинках автоматично зупинилися, в тому числі в будівлі столичного уряду Токіо.

Новий прем'єр-міністр країни Фуміо Кішіда опублікував у Твіттер повідомлення, в якому закликав людей "перевіряти останню інформацію і вживати заходів для захисту свого життя".

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