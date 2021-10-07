Мощное землетрясение магнитудой 6,1 всколыхнуло Японию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Сильное землетрясение магнитудой 6,1 всколыхнуло район Токио в четверг вечером. Официальные лица заявили, что сообщений о травмированных людях или опасности цунами не поступало. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Метеорологическое агентство Японии заявило, что землетрясение произошло в префектуре Тиба, к востоку от Токио, на глубине 80 километров.
Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацун сообщил, что на объектах атомной энергетики в этом районе не виялено никаких повреждений.
Tokyo Electric Power Company Holdings сообщила, что около 250 домов в центре Токио отключены от электроэнергии.
По сообщению общественного телевидения NHK, был временно остановлен суперэкспресс "Синкансэн" на маршруте в Токио. Кроме того, многие лифты в домах автоматически остановились, в том числе в здании столичного правительства Токио.
Новый премьер-министр страны Фумио Кишида опубликовал в Твиттер сообщение, в котором призвал людей "проверять последнюю информацию и принимать меры для защиты своей жизни".