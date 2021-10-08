Землетрясение в Японии: пострадали более 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Японии до 32 возросло число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 балла, что всколыхнул пригород Токио 7 октября. Об этом пишет УНН со ссылкой на Kyodo.
Детали
Двое из них получили серьезные ранения в префектуре Сайтама, а один - в префектуре Тиба. Многим людям было трудно ехать на работу или в школу из-за ряда остановок поездов, определенное количество людей, которые не могли вернуться домой, и большую задержку даже после возобновления работы после рассвета.
Новая система транспортировки "Ниппори-тонера" (Токио), сошедшая с рельсов, может занять несколько дней.
Напомним
Метеорологическое агентство Японии заявило, что землетрясение произошло в префектуре Тиба, к востоку от Токио, на глубине 80 километров.
Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацун сообщил, что на объектах атомной энергетики в этом районе не виялено никаких повреждений.