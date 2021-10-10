В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 81 км на западный западу от Кокопо, Папуа-Новая Гвинея, 9 октября. Об этом сообщает Геологическая служба США, пишет УНН.
Детали
Землетрясение произошло вечером, в 22:01:51 по киевскому времени.
Эпицентр эпицентра, глубина которого составляет 62,74 км, сначала определялся на отметке 4,6041 градуса южной широты и 152,9566 градуса восточной долготы.
Напомним
В Японии до 32 возросло число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 балла, что всколыхнул пригород Токио 7 октября.