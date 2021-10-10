Перу сколихнув землетрус

Деталі

Землетрус стався о 02:20 за київським часом за 127 км на північний захід від Сальвасіона, Перу.

Епіцентр, глибина якого склала 13,45 км, спочатку визначався на рівні 11,7378 градусів південної широти та 71,7073 градуса західної довготи.

Нагадаємо

Землетрус магнітудою 5,4 стався в 81 км на західний захід від Кокопо, Папу Нова Гвінея, 9 жовтня.