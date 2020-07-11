Первый случай: игрок НХЛ отказался от участия в рестарте сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Защитник “Калгари Флэймз” Трэвис Хемоник отказался участвовать в рестарте сезона НХЛ-2019/2020, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу канадского клуба.
“Трэвис позвонил мне, чтобы сообщить, что он решил отказаться от участия в восстановлении сезона в НХЛ. Трэвис пояснил, что трудное решение он принял по семейным обстоятельствам. Хотя мы будем скучать за ним, мы понимаем и уважаем его решение. Мы по-прежнему сосредоточены на подготовке в тренировочный лагерь и будущим сериям в отборочном раунде”, ─ подчеркнул генеральный менеджер “Флэймз” Брэд Треливинг.
Примечательно, что Хемоник стал первым хоккеистом в лиге, который официально отказался от участия в окончании сезона.
Напомним, что в рестарте НХЛ примут участие 24 команды.