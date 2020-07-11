Перший випадок: гравець НХЛ відмовився від участі в рестарті сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Захисник “Калгарі Флеймз” Тревіс Хемонік відмовився брати участь в рестарті сезону НХЛ-2019/2020, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу канадського клубу.
“Тревіс подзвонив мені, щоб повідомити, що він вирішив відмовитися від участі у відновленні сезону в НХЛ. Тревіс пояснив, що важке рішення він прийняв через сімейні обставини. Хоча ми будемо сумувати за ним, ми розуміємо і поважаємо його рішення. Ми як і раніше зосереджені на підготовці до тренувального табору і майбутнім серіям у відбірковому раунді”, ─ підкреслив генеральний менеджер “Флеймз” Бред Трелівінг.
Примітно, що Хемонік став першим хокеїстом в лізі, який офіційно відмовився від участі в закінченні сезону.
Нагадаємо, що в рестарті НХЛ візьмуть участь 24 команди.