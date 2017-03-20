Первый в Европе центр терапии марихуаной откроют на Сумщине

Так, Терещенко отметил, что для него крайне важно, чтобы жители Сумской области имели хорошее здоровье.

В то же время, на сегодня важнейшим вызовом является проблема лечения онкобольных людей, ведь сеансы химиотерапии крайне дороги, заметил он.

По словам М.Терещенко в городе выращивается конопля, что помогает в лечении онкобольных. Ведь местный Институт конопли способен выводить сорта конопли без наркотических веществ.

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Зато в таких сортах конопли содержатся каннабиноиды, которые могут использоваться для борьбы с раком, склерозом, болезнью Паркинсона и Альцгеймера, отметил Терещенко.

"Во время общения с инвесторами мы смогли привлечь их внимание к созданию в Глухове первого европейского центра терапии марихуаной. Он открыться через три месяца, когда будет новый урожай конопли. Это поможет в лечении больных пациентов, а также поможет здоровым людям оставаться в хорошем здоровьи, - написал М. Терещенко.

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Он добавил, что указанный Центр будет больше напоминать не больницу, а салон красоты, где людям не только помогут в лечении, но и позволят расслабиться и привести себя в хорошую форму.

Как сообщал УНН, по словам врача - лучевого терапевта МЦ "Клиника Спиженко" Олега Ярмака, в вопросах онкологических заболеваний, самое важное - это профилактика и раннее выявление болезни.