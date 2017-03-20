Первый в Европе центр терапии марихуаной откроют на Сумщине

ukru
08:46 • 32179 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
06:47 • 91059 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 114865 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 130077 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 138044 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 129320 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 120636 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106823 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107744 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103987 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 107281 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 104934 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 108348 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 113358 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 110743 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 140545 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 175575 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 183638 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 179399 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 178146 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 123555 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 132645 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 138529 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 137948 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 142006 просмотра
Актуальное
Первый в Европе центр терапии марихуаной откроют на Сумщине

Первый в Европе центр терапии марихуаной откроют на Сумщине

Киев • УНН

 • 18337 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Через три месяца в городе Глухов Сумской области должен открыться первый европейский центр терапии марихуаной. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Глухова Мишель Терещенко, передает УНН.

Так, Терещенко отметил, что для него крайне важно, чтобы жители Сумской области имели хорошее здоровье.

В то же время, на сегодня важнейшим вызовом является проблема лечения онкобольных людей, ведь сеансы химиотерапии крайне дороги, заметил он.

По словам М.Терещенко в городе выращивается конопля, что помогает в лечении онкобольных. Ведь местный Институт конопли способен выводить сорта конопли без наркотических веществ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генетический фактор играет существенную роль в развитии раковых заболеваний

Зато в таких сортах конопли содержатся каннабиноиды, которые могут использоваться для борьбы с раком, склерозом, болезнью Паркинсона и Альцгеймера, отметил Терещенко.

"Во время общения с инвесторами мы смогли привлечь их внимание к созданию в Глухове первого европейского центра терапии марихуаной. Он открыться через три месяца, когда будет новый урожай конопли. Это поможет в лечении больных пациентов, а также поможет здоровым людям оставаться в хорошем здоровьи, - написал М. Терещенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ отметили, что ранняя диагностика рака может спасти миллионы жизней

Он добавил, что указанный Центр будет больше напоминать не больницу, а салон красоты, где людям не только помогут в лечении, но и позволят расслабиться и привести себя в хорошую форму.

Как сообщал УНН, по словам врача - лучевого терапевта МЦ "Клиника Спиженко" Олега Ярмака, в вопросах онкологических заболеваний, самое важное - это профилактика и раннее выявление болезни.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы