Перший в Європі центр терапії марихуаною відкриють на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Через три місяці у місті Глухів Сумської області повинен відкритися перший європейський центр терапії марихуаною. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Глухова Мішель Терещенко, передає УНН.
Так, М.Терещенко відзначив, що для нього надважливо, аби жителі Сумської області мали гарне здоров'я.
Водночас, на сьогодні найважливішим викликом є проблема лікування онкохворих людей, адже сеанси хіміотерапії є вкрай дорогими, зауважив він.
За словами М.Терещанка, у місті вирощуються коноплі, що допомогає у лікуванні онкхворих. Адже місцевий Інститут конопель здатен виводити сорти конопель без наркотичних речовин.
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Натомість, у таких сортах конопель містяться канабіноїди, які можуть використовуватись для боротьби з раком, склерозом, хворобою Паркінсона та Альцгеймера, відзначив М.Терещенко.
"Під час спілкування з інвесторами ми змогли привернути їхню увагу до створення в Глухові першого європейського центру терапії марихуаною. Він має відкритись за три місяці, коли буде новий врожай конопель. Це допоможе в лікуванні хворих пацієнтів, а також допоможе здоровим людям залишатися в доброму здоров'ї", - написав М. Терещенко.
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Він додав, що вказаний Центр буде більше нагадувати не лікарню, а салон краси, де людям не лише допоможуть у лікуванні, але й дадуть змогу розслабитися та привести себе в гарну форму.
Як повідомляв УНН, за словами лікаря — променевого терапевта МЦ “Клініка Спіженко” Олега Ярмака, у питаннях онкологічних захворювань, найважливіше — це профілактика і раннє виявлення хвороби.