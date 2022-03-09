Первый ушел: в Британии арестовали российский самолет по новым санкциям
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Великобритания арестовала первый российский самолет после того, как были введены санкции, включающие возможность ареста любого воздушного судна РФ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.
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По словам министра транспорта страны Гранта Шаппса, сейчас будет проведено расследование относительно того, кто является конечным владельцем самолета.
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"Один такой самолет находится на земле в аэропорту Фарнборо, который я фактически конфисковал, пока мы проводим дальнейшее расследование в течение нескольких дней", - сказал Шаппс.
Он добавил, что очень важно, чтобы в стране были законы, которые позволяют это сделать.
Дополнение
Из-за вторжения российских оккупантов на территорию Украины, все страны Европейского Союза закрыли воздушное пространство для России.