Європа закриває небо для літаків РФ: список країн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Через вторгнення російських окупантів на територію України, низка країн прийняла рішення відсьогодні закрити повітряний простір для цих країн. УНН зібрав список країн.
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Так, з сьогоднішнього дня німецький уряд закриває повітряний простір для російських літаків. Заборона триватиме мінімум три місяці.
Повідомляється, що повітряний простір для російських літаків буде закрито сьогодні о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).
Крім того, влада Бельгії прийняла рішення закрити свій повітряний простір для літаків з Росії, заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо.
"Бельгія вирішила закрити свій повітряний простір для всіх авіакомпаній з Росії", - написав прем'єр у Twitter.
Пресслужба уряду Італії повідомила, що прийняла рішення закрити повітряний простір для російських літаків.
Аналогічне рішення прийняла Ісландія. Країна закриє своє небо для російських літаків, заявила в Twitter міністр закордонних справ Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гільфадоттір.
"Ісландія вирішила закрити свій повітряний простір для російських повітряних перевезень на знак солідарності з Україною", — написала вона.
Глава МЗС Данії Еппе Куфуд заявив, що держава закриває свій повітряний простір для російських авіакомпаній.
"На сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС ми будемо наполягати на загальноєвропейській забороні. Неспровокований напад Росії на Україну має бути зустрінутий найсуворішими міжнародними санкціями і засудженням", - заявив міністр.
Крім того, Нідерланди теж закривають небо для російських літаків. Фінляндія також закрила авіапростір для російських літаків. Про це заявив у Twitter фінський міністр транспорту Тімо Харакка.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом. На всій території України ввели воєнний стан.