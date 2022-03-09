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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Перший пішов: у Британії заарештували російський літак за новими санкціями

Перший пішов: у Британії заарештували російський літак за новими санкціями

Київ • УНН

 • 140837 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Велика Британія заарештувала перший російський літак після того, як було введено санкції, що включають можливість арешту будь-якого повітряного судна РФ. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

Деталі

За словами міністра транспорту країни Гранта Шаппса, наразі буде проведено розслідування щодо того, хто є кінцевим власником літака.

Цитата

"Один такий літак знаходиться на землі в аеропорту Фарнборо, який я фактично конфіскував, поки ми проводимо подальше розслідування протягом кількох днів", - сказав Шаппс.

Він додав, що дуже важливо, щоб в країні були закони, які дають змогу це зробити.

Доповнення

Через вторгнення російських окупантів на територію України, всі країни Європейського Союзу закрили повітряний простір для Росії.

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