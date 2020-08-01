Первый международный турнир WTA: Цуренко и Костюк узнали соперниц в Палермо
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Состоялась церемония жеребьевки первого официального турнира WTA после паузы в теннисном туре, вызванной пандемией коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В квалификации турнира WTA International "Palermo Ladies Open" в Палермо сыграют две представительницы Украины - Леся Цуренко и Марта Костюк.
В первом раунде отборочного турнира Цуренко встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой (5 сеяная), а Костюк сравнит силы с Викторией Томовой из Болгарии. В случае победы в первом круге украинские девушки сыграют между собой.
Зато в основной сетке турнира сыграет вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.
Отмечается, что организаторы соревнований сделали 190 ПЦР тестов, и все они оказались отрицательными.
Заметим, что турнир, который станет первым в WTA после приостановки 12 марта, будет проведен при ограниченном количестве зрителей. В частности, на центральном корте может находиться не более 350 человек.