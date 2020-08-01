Перший міжнародний турнір WTA: Цуренко та Костюк дізналися суперниць у Палермо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Відбулася церемонія жеребкування першого офіційного турніру WTA після паузи в тенісному турі, викликаної пандемією коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У кваліфікації турніру WTA International “Palermo Ladies Open” в Палермо зіграють дві представниці України — Леся Цуренко і Марта Костюк.
У першому раунді відбіркового турніру Цуренко зустрінеться з росіянкою Людмилою Самсоновою (5 сіяна), а Костюк співставить сили з Вікторією Томовою з Болгарії. У разі перемоги в першому колі українські дівчата зіграють між собою.
Натомість в основній сітці турніру зіграє друга ракетка України Даяна Ястремська.
Зазначається, що організатори змагань зробили 190 ПЛР тестів, і всі вони виявилися негативними.
Зауважимо, що турнір, який стане першим в WTA після призупинення 12 березня, буде проведено при обмеженій кількості глядачів. Зокрема, на центральному корті може перебувати не більше 350 осіб.