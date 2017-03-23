"Первый канал" отказался от дистанционного выступления Ю.Самойловой на "Евровидении"

В пресс-службе российского телеканала отметили, что, по правилам "Евровидения", страна-вещатель должна обеспечить всем участникам "возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия".

"Первый канал" объяснил, что таким образом отказ Ю.Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса.

"Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в прямом эфире на сцене "Евровидения", - говорится в сообщении.

"Первый канал" также отметил, что EBU не должен изобретать новых правил для участницы от России в 2017 году.

Как сообщал УНН, Европейский вещательный союз предложил российскому "Первому каналу" возможность принять участие в песенном конкурсе "Евровидение-2017", исполнив песню в прямом эфире второго полуфинала через спутниковую связь, а в случае прохождения дальше - в финале.

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.