“Перший канал” відмовився від дистанційного виступу Ю.Самойлової на “Євробаченні”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Російський "Перший канал" повідомив “Газеті.Ru”, що вони відмовляються від офіційної пропозиції Європейської мовної спілки (EBU) про те, щоб російська учасниця Юлія Самойлова співала на “Євробаченні” у прямому ефірі з Москви, а не в Києві, передає УНН.
У прес-службі російського телеканалу наголосили, що, за правилами “Євробачення”, країна-мовник має забезпечити всім учасникам “можливість отримати в’їзну візу на весь період проведення заходу”.
"Перший канал" пояснив, що таким чином відмову Ю.Самойловій у в’їзді на територію України порушує правила конкурсу.
“Ми вважаємо дивною пропозицію дистанційної участі і відмовляємося від неї, оскільки вона, безумовно, суперечить самому змісту заходу, неухильним правилом якого є виступ в живому ефірі на сцені ”Євробачення", - йдеться в повідомленні.
"Перший канал" також наголосив, що EBU не повинен винаходити нових правил для учасниці від Росії у 2017 році.
Як повідомляв УНН, Європейський мовний союз запропонував російському “Першому каналу” можливість взяти участь у пісенному конкурсі “Євробачення-2017”, виконавши пісню у прямому ефірі другого півфіналу через супутниковий зв’язок, а у випадку проходження далі — у фіналі.
Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.