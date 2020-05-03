Первый итальянский клуб объявил о восстановлении тренировок
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Итальянский ФК "Сассуоло" стал первым представителем серии А, который восстановил тренировочный процесс, информирует УНН со ссылкой на сайт команды.
Спортсменам будет разрешено только доступ к полям в соответствии с правилами социального дистанцирования, в то время как доступ к структуре Спортивного центра (раздевалки, спортивные залы, офисы) будет запрещен.
Футболисты "Сассуоло" будут заниматься утром с понедельника по пятницу. Каждый час шесть игроков будут работать на трех разных площадках (по одному человеку на половину поля), соблюдая правила социальной дистанции.
Напомним, что кроме "Сассуоло", вернуться к тренировочным занятиям с 4 мая будут иметь право "Болонья", "Парма", "СПАЛ", "Наполи", "Рома" и "Лацио".
Добавим, что Италия входит в тройку стран с наибольшим числом зараженных коронавирусом.