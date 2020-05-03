Перший італійський клуб оголосив про відновлення тренувань
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Італійський ФК "Сассуоло" став першим представником Серії А, який відновив тренувальний процес, інформує УНН з посиланням на сайт команди.
Спортсменам буде дозволений тільки доступ до полів відповідно до правил соціального дистанціювання, в той час як доступ до структури Спортивного центру (роздягальні, спортивні зали, офіси) буде заборонений.
Футболісти "Сассуоло" будуть займатися вранці з понеділка по п'ятницю. Щогодини шість гравців будуть працювати на трьох різних майданчиках (по одній людині на половину поля), дотримуючись правил соціальної дистанції.
Нагадаємо, що крім "Сассуоло", повернутися до тренувальних занять з 4 травня матимуть право "Болонья", "Парма", "СПАЛ", "Наполі", "Рома" і "Лаціо"
Додамо, що Італія входить до трійки країн із найбільшим числом заражених коронавірусом.