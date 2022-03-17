Первыми спасают украинцев там, где падают ракеты оккупанта: Зеленский вручил госнаграды сотрудникам ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Пятерых сотрудников ГСЧС наградил сегодня Президент Украины Владимир Зеленский орденами "За мужество" III степени, передает УНН.
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Президент Украины Владимир Зеленский наградил сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за личное мужество и самоотверженные действия при спасении жизни людей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных ракетно-бомбовыми ударами российского агрессора.
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"Уважаем вашу работу и понимаем, что вы делаете тоже самое сейчас, что и наши военные. Украина благодарна каждому и каждой из вас", - обратился к спасателям Глава Государства.