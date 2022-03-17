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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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06:08 • 108 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Першими рятують українців там, де падають ракети окупанта: Зеленський вручив держнагороди співробітникам ДСНС

Київ • УНН

 • 81992 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. П’ятеро співробітників ДСНС нагородив сьогодні Президент України Володимир Зеленський орденами "За мужність" ІІІ ступеню, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський нагородив працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій за особисту мужність і самовіддані дії під час порятунку життя людей та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених ракетно-бомбовими ударами російського агресора.

Цитата

"Поважаємо вашу роботу і розуміємо, що ви робите теж саме зараз, що й наші військові. Україна вдячна кожному та кожній з вас", - звернувся до рятувальників Голова Держави.

Українські Національні Новини

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