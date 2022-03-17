Першими рятують українців там, де падають ракети окупанта: Зеленський вручив держнагороди співробітникам ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. П’ятеро співробітників ДСНС нагородив сьогодні Президент України Володимир Зеленський орденами "За мужність" ІІІ ступеню, передає УНН.
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Президент України Володимир Зеленський нагородив працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій за особисту мужність і самовіддані дії під час порятунку життя людей та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених ракетно-бомбовими ударами російського агресора.
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"Поважаємо вашу роботу і розуміємо, що ви робите теж саме зараз, що й наші військові. Україна вдячна кожному та кожній з вас", - звернувся до рятувальників Голова Держави.