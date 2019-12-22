Первые выборы в ОТО: в ЦИК рассказали о явке в разных регионах

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Явка избирателей на первых местных выборах 22 декабря 2019 года существенно отличается. По состоянию на 12:00 она составляла от 4,4% до 35% в разных регионах, а на 15 часов - от 14% до 54%. Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии на официальной странице в Facebook, передает УНН.