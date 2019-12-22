Перші вибори в ОТГ: у ЦВК розповіли про явку в різних регіонах

У повідомленні зазначено, що до Центральної виборчої комісії надійшла перша попередня інформація про хід голосування станом на 12 та 15 години. У зв’язку з великим обсягом інформації надаємо найбільш показові дані щодо голосування в окремих ОТГ.

Так, за відомостями, зібраними безпосередньо від територіальних виборчих комісій та узагальненими управлінням організаційно-методичної роботи Секретаріату Комісії, станом на 12 годину лідерами з явки виборців стали такі об’єднані територіальні громади:

– Кіровоградська область (у Злинській сільській об’єднаній територіальній громаді Маловисківського району явка виборців склала 35%);

– Полтавська область (у Зіньківській міській ОТГ Зіньківського району та Петрівській сільській ОТГ Чутівського району – по 35%);

– Чернігівська область (у Понорницькій селищній ОТГ Коропського району – 33,7%);

– Донецька область (у Криворізькій сільській ОТГ Добропільського району – 32%);

– Житомирська область (у Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району – 32%).

Порівнюючи активність виборців, як зазначили у ЦВК, можна констатувати, що найнижчою явка виборців була такою:

– Закарпатська область (у Довжанській сільській ОТГ Іршавського району – 4,4 %, у Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району – 4,5%, у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району – 5,6%);

– Івано-Франківська область (у Підгайчиківській сільській ОТГ Коломийського району – 7,25%, у Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району – 7,25%);

– Волинська область (у Сошичненській сільській ОТГ Камінь-Каширського району – 8%).

Станом на 15 годину ЦВК володіє наступною попередньою інформацією. Природньо, що показники зросли в усіх регіонах.

Лідерами з явки виборців були:

– Житомирська область (у Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району явка виборців склала 54%);

– Хмельницька область (у Сахновецькій сільській ОТГ Ізяславського району – 54%, у Сахновецькій сільській ОТГ Старокостянтинівського району – 53,3%);

– Чернігівська область (у Понорницькій селищній ОТГ Коропського району – 53%, у Талалаївській сільській ОТГ Ніжинського району – 51%, у Сухополов’янській сільській ОТГ Прилуцького району – 50%);

– Волинська область (у Доросинівській сільській ОТГ Рожищенського району – 52%);

– Вінницька область (у Махнівській сільській ОТГ Козятинського району – 50%).

Аутсайдерами на цей момент стали:

– Закарпатська область (у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району – 14%, у Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району – 19,7%, у Горондівській сільській ОТГ Мукачівського району – 17,1%);

– Івано-Франківська область (у Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району – 16,44%);

– Харківська область (у Курилівській сільській ОТГ Куп’янського району – 23,4%).

Завтра, 23 грудня, ЦВК продовжить інформування щодо явки виборців на цих виборах. Зокрема, планується надати відповідну інформацію станом на 20 годину 22 грудня 2019 року, тобто на момент закінчення голосування.

Нагадаємо, перші місцеві вибори відбуваються у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міської) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори – у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.