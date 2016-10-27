Первые выборы объединенных общин в декабре должны быть лучше организованы - П.Порошенко

"Мы делали все для того, чтобы те общины, которые приняли решение объединяться, имели возможность быстро провести выборы. Сейчас выборы будут в декабре. Мы должны сделать все, чтобы они были блестяще организованы", - подчеркнул он.

Президент отметил, что после объединения территориальных общин, каждый житель общины имеет возможность почувствовать, насколько существенно выросли ресурсы, которые оказались в распоряжении общества.