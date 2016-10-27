Первые выборы объединенных общин в декабре должны быть лучше организованы - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Первые выборы объединенных территориальных общин должны быть организованы лучше. Об этом сказал Президент Украины Петр Попошенко во время представления нового председателя Житомирской ОГА, передает УНН.
"Мы делали все для того, чтобы те общины, которые приняли решение объединяться, имели возможность быстро провести выборы. Сейчас выборы будут в декабре. Мы должны сделать все, чтобы они были блестяще организованы", - подчеркнул он.
Президент отметил, что после объединения территориальных общин, каждый житель общины имеет возможность почувствовать, насколько существенно выросли ресурсы, которые оказались в распоряжении общества.