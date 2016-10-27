Перші вибори об'єднаних громад у грудні мають бути якнайкраще організовані - П.Порошенко

“Ми робили все для того, щоб ті громади, які прийняли рішення об’єднуватися, мали можливість швидко провести вибори. Зараз вибори будуть у грудні. Маємо зробити все, щоб вони були блискуче організовані”, — наголосив він.

Президент зазначив, що після об’єднання територіальних громад, кожен мешканець громади має можливість відчути, наскільки суттєво зросли ресурси, які опинилися в розпорядженні громади.