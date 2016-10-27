Перші вибори об'єднаних громад у грудні мають бути якнайкраще організовані - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Перші вибори об’єднаних територіальних громад мають бути організовані якнайкраще. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час представлення нового голови Житомирської ОДА, передає УНН.
“Ми робили все для того, щоб ті громади, які прийняли рішення об’єднуватися, мали можливість швидко провести вибори. Зараз вибори будуть у грудні. Маємо зробити все, щоб вони були блискуче організовані”, — наголосив він.
Президент зазначив, що після об’єднання територіальних громад, кожен мешканець громади має можливість відчути, наскільки суттєво зросли ресурси, які опинилися в розпорядженні громади.